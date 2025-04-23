انتشال جثمان طالب لقي مصرعه غرقًا في مياه "البحر الصغير" بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جثمان طالب في الصف الثالث الإعدادي، من مياه ترعة البحر الصغير، بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بغرق أحد الأشخاص في مياه ترعة البحر الصغير "دائرة القسم" أمام مساكن الميناء.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لطالب يدعى سيف محمود رمضان أحمد، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم مساكن الشناوي.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

بسؤال شهود الواقعة وأهليته، أكدوا نزوله إلى المياه للاستحمام هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.