الإعدام شنقًا لـ5أشقاء وآخر بتهمة قتل 4 أشخاص في قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، اليوم الأربعاء، 5 أشقاء، وآخر، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل 4 أشخاص، بسبب خلافات على محجر بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري، وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ، وكرم الطاهر.

تعود أحداث القضية إلى 4 يونيو 2023، إذ وجهت جهات التحقيق للمتهم "ع.ا" وأبنائه "يوسف" و"شاهين" و"محمد" و"البدري" و"سعيد"، وآخر يدعى "نشأت" تهمة قتل المجني عليهم "حسني.ه.ح"، و"علي.ف.ا"، و"مصطفى.م.غ"، و"أبوالعزايم.م.ف"، والشروع في قتل "سعيد.ي.ا" بسبب خلافات على محجر بقرية أبو دياب غرب في دشنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي برأت المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه، ومعاقبة باقي المتهمين بالإعدام شنقا، بعد أن حصلت هيئة المحكمة على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.