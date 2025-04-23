تضمنت عروضًا فنية ورياضية.. ختام الأنشطة التربوية بالقليوبية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام الأنشطة التربوية، والتي تضمنت عروضًا فنية ورياضية مبهرة عكست إبداعات طلاب مدارس المحافظة المختلفة، بحضور مصطفى عبده طه، وكيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

افتتح الحفل بعرض فني شعبي مميز قدمه طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات بالعبور، نال استحسان الحضور بتجسيده للتراث المصري الأصيل.

وتوالت الفقرات التي أظهرت تنوع المواهب الطلابية، حيث قدمت مدرسة طه حسين الابتدائية بإدارة بنها التعليمية عرضًا رياضيًا حيويًا، بينما أثرت فقرة لذوي الهمم من التربية الفكرية بإدارة الخانكة الحفل برسالة إلهام وعزيمة.

وشهد الحفل أيضًا عروضًا رياضية متنوعة قدمتها مدارس علي القديس الإعدادية بنات بشبين القناطر، وأبو بكر الصديق الرسمية للغات بالعبور، وإسكان الشباب بالعبور، والمجمع الدارس (المرحلة الابتدائية) بإدارة الخانكة، ومدرسة الشهيد صبري البيجاوي بإدارة قها (مركز تدريب اللياقة البدنية)، ومدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بإدارة العبور، وقد عكست هذه العروض مدى الاهتمام بالأنشطة الرياضية ودورها في بناء جيل صحي ومُفعم بالحيوية.

وأعرب المهندس أيمن عطية، عن سعادته بالمستوى المتميز للعروض المقدمة، مشيدًا بجهود الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية في إبراز هذه المواهب وتشجيع الأنشطة المختلفة، مؤكدًا على أهمية هذه الفعاليات في صقل شخصية الطلاب وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي لديهم.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع التعليمي وتسعى دائمًا لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التفوق في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الأنشطة الصيفية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية وتساهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في نهضة المجتمع.

من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى عبده طه، على أن هذا الحفل يمثل تتويجًا لجهود كبيرة بذلت على مدار العام الدراسي في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم المختلفة، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ القليوبية على حضوره ودعمه المستمر للأنشطة التعليمية في المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية ستواصل جهودها في توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تساهم في بناء شخصيتهم المتكاملة.

واختتم الحفل وسط أجواء من الفرحة والتقدير، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه الأنشطة التربوية في إثراء الحياة المدرسية وتنمية قدرات الطلاب وإبراز مواهبهم.