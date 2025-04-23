نتنياهو: إذا خسرنا أمام إيران.. الغرب سيكون الهدف التالي

وكالات

حذّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن فشل إسرائيل في مواجهة إيران سيؤدي إلى تهديد مباشر للدول الغربية، مشددًا على أن ما وصفه بـ"انتصار المتشددين" على إسرائيل سيمهّد الطريق لاستهداف العالم الغربي.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن المعركة الحالية لا تخص بلاده وحدها، بل تمس أمن واستقرار الغرب بأكمله، مضيفا إذا خسرنا هذه المعركة، فالغرب سيكون الهدف التالي. لن تمنعنا أي دولة من محاسبة إيران، وإن لزم الأمر سنقف وحدنا".