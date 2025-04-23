رفع 800 طن مخلفات وتركيب علامات إرشادية بشوارع مدينة أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قال إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه تم رفع حوالي 800 طن من تراكمات المخلفات والقمامة على مدار الأيام السابقة، ونقلها من المحطة الوسيطة إلى المدفن المحكوم بالعلاقي، تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أثناء جولته الميدانية بالطريق البديل للسادات وهو طريق فيله / الشلال / الإسكان المتميز / السادات.

وأضاف أنه تم إجراء مقايسة لتركيب محول كهربائي جديد أو أعمدة إنارة تعمل بنظام الطاقة الشمسية بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 2.6 مليون جنيه، وهو الذي تزامن مع المرور الميداني يوميًا على الطريق للتأكد من عدم قيام أي مركبات بإلقاء المخلفات على جانبي الطريق في ظل توجيهات محافظ أسوان بتوقيع غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لأي سيارة يتم ضبطها تقوم بإلقاء أي مخلفات أو تراكمات بهذا الطريق الحيوي الذي يساهم في حل التكدس والازدحام على طريق السادات.

وأشار المهندس أحمد الملواني، مدير عام مديرية الطرق إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور أسوان لتركيب 5 علامات إرشادية لتوجيه الحافلات السياحية القادمة من وإلى معابد فيله، والسد العالي، والمسلة الناقصة، علاوة على تسهيل حركة المركبات للمواطنين على الطريق البديل بداية من مخرج كوبري بديل الخزان وحتى حي العقاد، ثم استكمال طريق السادات، مؤكداً أنه تم إعادة الشئ لأصله وتمهيد ورصف عدد من الحفر، وأعلى أغطية غرف ومطابق الصرف الصحي والمرافق الأخرى لتأمين حركة الحافلات والسيارات عليها، وهو الذي تواكب مع تشديد الرقابة المرورية بشكل منتظم على مدار اليوم لتسهيل الحركة بهذا الطريق المحوري الهام.