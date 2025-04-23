نقابة الأطباء البيطريين تصدر بيانًا بشأن واقعة "الكلب هاسكي"

الغربية - مروة شاهين:

قالت نقابة الأطباء البيطريين بالغربية :"إنه منذ اللحظات الأولى لوقوع حادثة الكلب من فصيلة الهاسكي بقرية محلة مرحوم، تابعت النقابة الفرعية بالغربية، بالتنسيق الكامل مع النقابة العامة، مجريات الأمور عن كثب، من خلال التواصل المباشر مع الطبيب حمدي حجاج، ومديرية الطب البيطري، وفريق الشؤون القانونية بالنقابة العامة، ومحامي الطبيب، بالإضافة إلى الزملاء المتابعين والمهتمين بهذه الواقعة".

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء: "قد تم رصد وتوثيق كافة الوقائع وردود الأفعال، سواء الإيجابية منها أو السلبية، في مختلف الاتجاهات، وإيماناً منّا بسيادة القانون واحتراماً للإجراءات القانونية والقضائية الرسمية الجارية، فإننا نؤكد التزامنا بعدم الاستعجال في إصدار التفسيرات أو التوضيحات والإجراءات المستقبلية انتظارًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية".

وتابعت: "تشدد النقابة على أنها تقف دومًا داعمة لجميع أعضائها، حريصة على حقوقهم، ولكننا في الوقت ذاته نؤمن بأن الحكمة تقتضي التريث والتعامل بعقلانية، خصوصًا في ظل حالة الاستقطاب والشحن التي تشهدها الميديا، فالمزايدات والانفعالات المفرطة لا تخدم القضية، بل قد تُلحق الضرر بها".

واختتمت: "نحن أصحاب رسالة ومهنة سامية، نحرص على صونها والدفاع عنها، ونرفض محاولات التشويه والعبث بقيمتها المجتمعية من قبل بعض الجهلاء، وستظل النقابة كما عهدها الجميع، حصنًا لأعضائها، مدافعة عن كرامتهم، ملتزمة بما يخدم الصالح العام في إطار من الحكمة والاتزان واحترام مؤسسات الدولة والقيم المجتمعية".