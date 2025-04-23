بإجمالي 232 ألف فدان.. محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح (صور)

الدقهلية- رامي محمود:

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لموسم حصاد القمح للعام الزراعي 2025، من أحد الحقول بقرية كفر بدوي التابعة لمركز السنبلاوين، وسط فرحة المزارعين.

حضر احتفالية إطلاق موسم حصاد القمح اللواء هشام الحصري، واللواء أحمد العوضي، واللواء أسامة عبد العاطي، واللواء محمد السعيد، أعضاء مجلس النواب، والدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم البحوث، والدكتور أنور عجيز، رئيس الحملة القومية لمحصول القمح، واللواء عماد الدكروري، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والمهندس محمد السيد علي، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب، علي حسن، مدير مديرية التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده أعمال الحصاد، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 232 ألف فدان، وما تم حصاده حتى اليوم يمثل نسبة 4% من المحصول، بمتوسط إنتاجية 18.8 أردب للفدان، وأن المتوقع إنتاجه 625 ألف طن، والمتوقع توريده حوالي 416 ألف طن، بسعر 2200 جنيه للأردب، ويتم السداد خلال 48 ساعة من موعد التوريد.

وأشار إلى أنه يوجد 38 موقع لاستلام القمح، بسعة تخزينية تبلغ 275 ألف طن، تشمل 5 صوامع، والباقي عبارة عن مراكز تجميع بكل المراكز على مستوى المحافظة.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة لديها الإمكانيات لاستيعاب كل كميات القمح في الدقهلية، وحث المزارعين على سرعة التوريد، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا مميزًا بالفلاحين والمزارعين.