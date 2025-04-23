احتفالًا بذكرى التحرير.. تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم "سيناء 25"

البحيرة - أحمد نصرة:

احتفلت مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بعيد تحرير سيناء، خلال الطابور الصباحي.

وشكّل تلاميذ المدرسة بأجسادهم كلمة "سيناء 25" تزامنًا مع المناسبة التي توافق الخامس والعشرون من شهر أبريل.

ويوافق عيد تحرير سيناء اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقًا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2025 ستُمنح للعاملين في القطاعين الحكومي والعام يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، بدلاً من يوم الجمعة 25 أبريل، وهو اليوم الفعلي لذكرى التحرير، والذي يوافق الجمعة عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع إلى يوم الخميس السابق لها.