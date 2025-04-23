29 مشروعًا استثماريًا و309 أصول غير مستغلة على طاولة المجلس الاقتصادي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس، وممثلي التكتلات الاقتصادية، والمجتمع المدني، وعدد من المستثمرين ورؤساء الوحدات المحلية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في صياغة رؤى اقتصادية فاعلة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، لدعم مناخ الاستثمار، وتشجيع المشروعات التنموية، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، مع الحرص على متابعة الخطط والرؤى المستقبلية بشكل دوري.

واستعرض المستشار العلمي جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن عرضًا للفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، منها استغلال أرض سينما أوبرا لإنشاء مول تجاري يضم علامات تجارية عالمية ودور سينما وجراج للسيارات، بالإضافة إلى مشروع فندق خمس نجوم على أرض استراحة كبار الزوار، واستغلال أرض مصنع البيبسي.

وأوضح أن إجمالي المشروعات المتاحة للطرح يبلغ 29 مشروعًا، تم طرح 11 منها، وجارٍ طرح 5 مشروعات إضافية، فيما يجري العمل على الانتهاء من طرح باقي المشروعات قريبًا، لافتًا إلى وجود 309 أصول غير مستغلة بمختلف الوحدات المحلية يجري حاليًا العمل على استغلالها في مجالات متنوعة.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية في "غرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، والكوثر"، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والكهرباء بنسبة 100% للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، في حين بلغت نسبة تنفيذ الصرف الصحي 75%، على أن يتم الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق بجميع المناطق الصناعية نهاية أغسطس المقبل.

وأكد المحافظ على أهمية المرونة في التعامل مع المستثمرين، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم استغلال 22 قطعة أرض لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة تقديرية تبلغ 2 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تحقيق دخل سنوي للمحافظة يصل إلى مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، كما شدد على أن أفضل وسيلة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات عليها هي استغلالها في مشروعات خدمية وتنموية حقيقية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة عرض نتائج طرح الاستثمارات الحالية، واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الاجتماع القادم، مع التوجيه بالترويج للمناطق الصناعية بعد تلافي المعوقات السابقة، وفتح الباب أمام كافة المقترحات الاستثمارية الجادة.