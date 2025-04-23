السيطرة على حريق في مصنع مراتب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت قوات الحماية المدنية في بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود في مصنع مراتب فايبر بالمنطقة الصناعية ببلطيم.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ بلاغًا بنشوب حريق محدود في مصنع مراتب فايبر بالمنطقة الصناعية بالطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - بلطيم.

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مركز شرطة البرلس، وسيارات الإطفاء، والإسعاف وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما أصيب أحد المواطنين بحالة اختناق أثناء عمليات الإطفاء من قبل الحماية المدنية.

جرى نقل المصاب إلى استقبال مستشفى بلطيم النموذجي للتعامل معه طبيًا، وخرج بعد دقائق من عمل الفحوصا الطبية اللازمة.