هشموا رأسه.. الإعدام لثلاثة متهمين قتلوا سائق وسرقوا إطارات سيارته بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين قتلوا سائق نقل ثقيل من أجل سرقة 6 إطارات من سيارته، كما عاقبت المحكمة شريكهم، بالحبس لمدة سنتين لإخفاء المسروقات التي تحصل عليها منهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ من أهالي قرية العشرة آلاف، لمركز شرطة أبو المطامير، بوجود سيارة نقل تريلا متوقفة على جانب الطريق ووفاة قائدها داخل كابينة السيارة.

بالفحص تبين لضباط مباحث أبو المطامير توقف سيارة نقل تريلا محملة بكونتينر بلاستيك خام تابعة لإحدى شركات الملاحة والخدمات، كما تبين وجود جثمان قائدها "محمد ح.م" 60 عاماً، سائق ومقيم قسم الأربعين بالسويس، وبه عدة إصابات عبارة عن جرحين رضيين بالرأس.

توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "نادي. ن. ف" 49 عامًا، عاطل، و"إسلام. م.ع" 32 عامًا، عاطل، و"عماد. س. ل" 45 عامًا، سائق، جميعهم مقيمون مينا البصل بالإسكندرية، و"علاء. خ.ع" 25 عامًا، عاطل ومقيم مركز زفتى بمحافظة الغربية.

جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه بقطعة حديد بعد اكتشافهم تواجده بمفرده داخل السيارة أثناء توقفها على جانب الطريق الصحراوي، واستولوا على 6 إطارات وتركوا السيارة عقب السير بها في مكان العثور عليها.