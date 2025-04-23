مكتبة الإسكندرية تستضيف رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، ألقاها الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة.

وثمن الدكتور أحمد زايد دور الدكتور هشام عزمي وإسهاماته في مجال الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أهمية الملكية الفكرية كقضية تتجاوز النواحي القانونية إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن نشر ثقافة الملكية الفكرية يعزز قيم الثقة والتسامح، ويساهم في تشجيع التنوع والابتكار.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام عزمي تاريخ الملكية الفكرية في مصر، بدءًا من إصدار أول قانون عام 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، مرورًا بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024.

وسلط عزمي الضوء على نقاط القوة التي تتمثل في وجود أساس دستوري وتشريعي قوي، إلى جانب الثروة الفكرية والتراث الوطني، مؤكدًا الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية وزيادة الوعي العام.

وناقش الفرص المتاحة مثل التعاون مع المنظمات الدولية لدعم الابتكار وتعظيم الدور الريادي لمصر، لكنه حذر من التحديات، وعلى رأسها قرصنة المنتجات الفكرية وضعف الآليات للتعامل معها، بالإضافة إلى الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في الصناعات الثقافية والإبداعية، مشددًا على أهمية تحديد الجهد البشري في حماية منتجات الذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي لتجنب سوء الاستخدام، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير قواعد بيانات عربية لتوفير محتوى عربي دقيق يدعم الذكاء الاصطناعي ويعزز حيادية البيانات.