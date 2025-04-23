قتله بحقنة هواء.. استدعاء مدير الطب البيطري بطنطا لسماع أقواله في واقعة "الكلب الهاسكي"

الغربية - مروة شاهين:

أمرت جهات التحقيق بدائرة مركز طنطا، استدعاء الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة بيطري طنطا لسؤاله حول واقعة قتل كلب هاسكي، الذي تسبب في عقر عدة أطفال صغار بقرية محلة مرحوم بدائرة المركز.

كما كلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول تلك الواقعة لمعرفة ظروفها وملابساتها، واستدعاء شهود العيان والمصابين لسؤالهم.

وكانت حالة من الغضب والاستياء اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر كلبًا من فصيلة الهاسكي في حالة إعياء شديدة، بعد قيام أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بالتحفظ عليه، وقيام مدير الطب البيطري بطنطا بحقنه أدت إلى نفوقه- وفق أحد شهود العيان.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي حجاج، مدير الطب البيطري بطنطا، أنه تلقى استغاثة من أهالي قرية محلة مرحوم تفيد بتعرض ثلاثة أطفال للعقر من قبل كلب ضال.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق طبي والتوجه إلى القرية للبحث عن الكلب وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع الحيوانات.

وأوضح أنه في اليوم الثاني للبحث، تمكن الأهالي من العثور على الكلب والتعدي عليه بالضرب وربطه، مشيرًا إلى أن الأهالي طلبوا منه إعطاء الكلب حقنة مسكنة لتخفيف آلامه جراء الضرب، لكنه توفي.

ونفى الطبيب مسؤوليته عن وفاة الكلب، مؤكدًا أن دوره توعوي ولم يتدخل في ضرب الكلب أو حقنه بهدف قتله.

كما نفى الدكتور حجاج ما تردد عن إلقاء القبض عليه، مؤكدًا أنه يتعرض لهجوم غير مبرر بسبب انتشار صورته التي نشرها الأهالي لشكره على استجابته لندائهم.

وشدد على أن مهمة الطب البيطري هي التوعية ومحاولة مساعدة الأهالي، وليس التخلص من الحيوانات حتى لو كانت مسعورة.

القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو