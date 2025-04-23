مطاردة دامية في سوهاج.. دراجة مُسروقة تتحول إلى مسرح قتل تحت وطأة الرصاص

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تحولت محاولة سرقة دراجة نارية في إحدى قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج إلى مشهد دموي، بعد أن لقي شخصان مصرعهما خلال مطاردة عنيفة وإطلاق نار، إثر تورطهما في تنفيذ الهجوم تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بتعرض مواطنين لمحاولة سرقة مسلحة أثناء استقلالهما دراجة نارية بطريق فرعي بدائرة المركز.

وفقًا للتحريات الأولية، فقد فوجئ كل من سيد ع. س. م (37 عامًا)، مزارع، وصديقه أحمد ف. ا. ص (55 عامًا)، فني كهرباء، باعتداء شخصين مجهولين عليهما باستخدام سلاح ناري من نوع خرطوش، ما أسفر عن إصابتهما واستيلاء الجناة على الدراجة.

لم يستسلم المجني عليهما، إذ سارع المزارع إلى الاستعانة بشقيقه علاء (45 عامًا)، الذي انطلق معه في مطاردة مثيرة للجناة في محاولة لاسترداد الدراجة. وأثناء المطاردة، أظهر اللصان السلاح الناري مرة أخرى لتهديدهما، ما دفع المزارع إلى إطلاق النار صوبهما باستخدام بندقية آلية حصل عليها من منزله بمساعدة شقيقه.

وأسفرت المواجهة عن مقتل كل من عاصم خ. م. ع (20 عامًا)، عاطل من مركز العسيرات، ومحمد ش. م. ا (18 عامًا)، عاطل من مركز المنشاة، متأثرين بإصابات بالغة بطلقات نارية في الصدر والوجه. وعُثر بجوار جثتيهما على بندقية خرطوش وفرد روسي، ما يدعم رواية المجني عليهما.

تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة والتصرف القانوني حيال استخدام السلاح الناري من قبل المجني عليهم.