محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو للعام الدراسي 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان الإمتحانية بما يضمن بيئة مناسبة للطلاب مع التأكد من توافر الرعاية الطبية والتأمين الكامل بالتنسيق مع اللجان المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الإمتحانات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة تأهب تام لدعم العملية التعليمية خلال فترة الإمتحانات، وموجهًا التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.