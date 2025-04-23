اصطفاف 207 معدات.. جنوب سيناء تستعد للطوارئ وموسم السيول - صور وفيديو

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، والتضامن الاجتماعي، وإدارة المرور، وإدارة الحماية المدنية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمجابهة الكوارث وموسم السيول المقرر أن يبدأ في شهر مايو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالجاهزية والتأهب لضمان استجابة سريعة وفعَّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية.

وذلك بحضور اللواء سامح المتولي، السكرتير المساعد للمحافظة، وعلي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، ومندوبين من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

اطمأن السكرتير المساعد، على جاهزية كافة المعدات والآلات المخصصة لمواجهة الكوارث والسيول المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات، والجرارات، واللوادر، إضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكد على ضرورة التنسيق عند تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة التي يجري تنفيذها في حال حدوث أي حالة طارئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تحدث خلال موسم السيول، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن المحافظ وجه بضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.

ومن جانبه قال علي حماده، رئيس مدينة الطور، إن عملية الاصطفاف تمت في الساحة الخاصة بذلك بالمدينة، بمشاركة أكثر من 207 معدة مختلفة، وهذه المعدات مجهزة ومستعدة لتنفيذ أي من سيناريوهات خطة الطوارئ التي جرى وضعها.

وأكد أن جميع المعدات تعمل بكفاءة عالية، وبواسطة عمالة مدربة على أعلى مستوى في التعامل الفوري والسريع في حالة وقوع أي طوارئ.

وشهد الحضور نموذج محاكاة لتنفيذ خطة طوارئ داخل ساحة الاصطفاف، والذي تضمن سيناريو سقوط أمطار غزيرة.