التحقيق في مصرع وكيل نيابة بطلقة في الرأس داخل منزله بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

لقي وكيل نيابة مصرعه متأثرا بجراحه الناتجة عن إصابته بطلق ناري بالرأس داخل منزله بميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة مازالت تحت البحث والتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر، بمصرع "م. ص"، 31 سنة، وكيل النائب العام بنيابة الخانكة الجزئية بمحافظة القليوبية، مصابا بطلق ناري بالرأس وذلك في منزله الواقع بمدينة ميت غمر.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر وبالفحص، وأشارت التحريات الأولية إلى تضارب أقوال الشهود ما بين ادعاء أنه حادث انتحار وأخرى تؤكد تعرضه لإطلاق نار من مجهول.

جرى تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة عن طريق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى في مشرحة مستشفى جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت تصرف النيابة والتي قررت إحالة الواقعة إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وبيان وجود جريمة من عدمه.