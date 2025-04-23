"لن أسمح بالتلاعب في قوت البسطاء".. ماذا فعل محافظ الدقهلية مع صاحب مخبز يغش في وزن الرغيف؟

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توقيع غرامة مالية على مخبز بقرية انجاق مركز شربين بسبب نقص وزن الرغيف.

وقال محافظ الدقهلية: "لن أسمح بالتلاعب في قوت البسطاء وجولاتي كل يوم وفي كل مكان"، مؤكدا أن الهدف هو توفير خدمات لائقة بالمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه دون ضرر ولا ضرار.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ اليوم الأربعاء بقرية إنجاق والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفات.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الدولة تنفق الكثير من المال في دعم رغيف الخبز حتى يصل لمستحقيه، مطابقا للمواصفات وبالوزن المقرر، وأنه لن يقبل تحت أي مبرر وجود نقص في وزن الرغيف.

وأضاف أن عقوبات حاسمة في انتظار كل المخالفين، لردعهم بغرامات مالية بدون غلق الفرن ومنع الضرر عن المواطنين، وتتضاعف العقوبات المالية مع كل مخالفة حتى يرتدع أصحاب المخابز ويصل الحق لأصحابه.

وأضاف أن الدولة تدعم الدقيق بمليارات الجنيهات لأجل المواطنين ولابد من وصول هذا الدعم لأصحابه.

يذكر أن المحافظ قد أجرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المخابز والمناطق بمركز ومدينة المنصورة وشربين شملت أفران منطقة كفر البدماص وتوريل بالمنصورة، وعدد من القرى، منها قرية البرامون مركز المنصورة، الذي أثنى عليها، وفي قرية محلة انجاق مركز شربين، حيث تم توقيع الغرامة على صاحب الفرن.

وتابع المحافظ جولته للتأكد من جودة رغيف الخبز، بقرية كفر الطويلة مركز شربين، ووجه بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في إنتاج الخبز البلدي المدعم، مؤكدًا أن مصلحة المواطن أولوية لا تهاون فيها، وشدد على ضرورة تواجد أصحاب المخابز والالتزام بمواعيد التشغيل المحددة لتلبية احتياجات الأهالي.