ينام أمام مسجد.. كاميرات الشبكة الوطنية تنقذ مسنًا بلا مأوى بشوارع الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتوفير الرعاية والعناية اللازمة لحالة بلا مأوى، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للحالة.

في السياق ذاته قامت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية،،بتوجيه فريق التدخل السريع، وتبين وجود المواطن "صلاح س. خ"، أ، أمام مسجد النبراوي بشارع المستشفي العام وليس له مأوى أو أبناء، وتم اصطحابه إلى دار بداية جديدة للإيواء لكبار السن بنبروه.

كما كلف محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتوفير أوجه الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والكشف عليه من مختلف التخصصات، وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والعلاجية المجانية اللازمة له.