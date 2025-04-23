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حمولتها 155 ألف طن.. ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه-صور

12:53 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه-صور (4)
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    ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه-صور (5)
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    ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه-صور (6)
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة "MSC LORENZA"، والتي تعد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، وجرى استقبالها على رصيف 96 المخصص لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة.

ووفقا لبيان صادر عن الميناء، فإن السفينة تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تاريخها ويصل طولها إلى 366 م بغاطس يصل إلى 13.9م، وتصل سرعتها القصوى إلى 17.8 عقدة بحمولة كلية 155 ألف طن بطاقة 15 ألف و128 حاوية مكافئة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

من جانبه، وجه اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة العملاقة "MSC LORENZA".

وقدم الميناء للسفينة كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة والذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء.

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ميناء الإسكندرية أكبر سفينة حاويات سفينة MSC LORENZA
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