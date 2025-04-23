بالصور - محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء



أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي بحي شرق ومركز أسيوط.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

تأتي هذه الجولة في ضوء قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من مايو 2025، تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم هذا الملف الحيوي وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم. رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر خلال تفقده لسير العمل على الأهمية القصوى لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، في إطار من العدالة والشفافية.

كما وجه المحافظ بضرورة تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه المواطنين أثناء تعاملهم مع المراكز التكنولوجية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة مريحة وداعمة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وشدد على تقديم الدعم الفني اللازم للعاملين في المراكز التكنولوجية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة من قبل قيادات المحافظة لضمان انتظام سير العمل في ملف التصالح وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، بما يعكس حرص القيادة التنفيذية على تلبية احتياجات المواطنين وتطبيق القانون على الوجه الأمثل.