عروض فلكلورية بجنوب سيناء احتفالًا بعيد تحرير سيناء (فيديو وصور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، أولى لياليه الفنية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وذلك على المسرح الصيفي بمدينة الطور، ضمن فعاليات تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك.

شهد الحفل عروضًا فنية لفرقة فنون شعبية مطروح، قدمت خلالها مجموعة من الفقرات الفلكلورية المستوحاة من التراث، إلى جانب فقرة التنورة التي نالت تفاعلًا كبيرًا من الحضور من أهالي مدينة الطور.

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الاحتفالات تستمر حتى 25 أبريل الجاري، وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة في عدد من مدن المحافظة. ويُحيي حفل الأربعاء فرقة طنطا للموسيقى العربية، التي تقدم باقة من الأغاني الوطنية والتراثية على المسرح الصيفي بطور سيناء، إلى جانب محاضرة بعنوان "عيد تحرير سيناء"، وحفل فني آخر بمسرح السلام في شرم الشيخ لفرقة فنون شعبية مطروح.

وأوضحت فتحي أن الخميس المقبل يشهد حفلًا لفرقة طنطا للموسيقى العربية بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى العرض الغنائي الأول لفرقة الموسيقى العربية على المسرح الصيفي بالطور، وحفل فني لفرقة كورال الأطفال على مسرح النادي الاجتماعي بنويبع، ومحاضرات ثقافية في كل من أبوزنيمة ودهب، تحت عناوين "سيناء أرض الفيروز" و"تحرير سيناء".

كما يشهد يوم 25 أبريل عروضًا مخصصة للأطفال، من بينها حفل فني لفرقة فنون شعبية أطفال على المسرح الصيفي بالطور، يليه عرض لفرقة التلقائيين أطفال، فيما ينظم قصر ثقافة شرم الشيخ عرضين لفرقة فنون شعبية أطفال وفرقة كورال أطفال القصر، إلى جانب إطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال"، من إنتاج فرقة مسرح الطفل بالقصر.