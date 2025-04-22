ثلاثيني يقتل شقيقه بطلقة طائشة في حفل حناء بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

قُتل رجل في الخمسينات من عمره، مساء الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري طائش في إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، خلال حضور حفل حناء، حيث أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية بالواقعة.

انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون، بقيادة العقيد محمد أبو العزم وضباط البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه يُدعى "ع.م.ف" (58 عامًا)، وقد أصيب بطلقة في الرأس خلال مشاركته في حفل حناء أقيم بمناسبة زفاف ابنة ابنة شقيقه، ما أدى إلى وفاته في الحال. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أشمون العام.

وكشفت التحريات أن المتهم بإطلاق النار هو شقيق المجني عليه، ويُدعى "م.م.ف" (37 عامًا)، حيث أطلق النار بشكل عشوائي خلال الاحتفال، مما أسفر عن وقوع الحادث.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحفظت على السلاح الناري المستخدم والفارغ، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.