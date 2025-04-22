السيطرة على تسريب غاز بعد كسر بخط الكرور في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

تعرض خط الغاز بمنطقة الكرور للكسر أثناء تنفيذ أعمال توسعة طريق السادات، ما أدى إلى تسريب للغاز الطبيعي في أحد الخطوط الفرعية بالمنطقة. وعلى الفور، قامت قوات الدفاع المدني بفرض كردون أمني في منطقة الكرور بمدينة أسوان للسيطرة على الوضع.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول أسوان بحدوث التسريب إثر الكسر الذي وقع أثناء العمل في مشروع توسعة الطريق. وقد تم الدفع فورًا بسيارات الحماية المدنية والشرطة لتأمين المنطقة.

كما تدخلت فرق الصيانة التابعة لشركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول، حيث تم إغلاق الخط وإصلاح الكسر ومنع التسريب. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.