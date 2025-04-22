جنايات الإسكندرية تحكم بإعدام شخص وسجن شريكه في قضية قتل وسرقة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم "م.ع.ع"، بعد إدانته بقتل المجني عليه "م.ج.ف" مع سبق الإصرار، فيما حكمت بالسجن لمدة عامين على المتهم "ع.ع.م" لثبوت تورطه في إخفاء مسروقات متحصلة من الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، وعضوية المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، المستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد عتمان، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

وتعود تفاصيل القضية، المُقيدة برقم 27653 لسنة 2024، إلى ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة بطريق عام في دائرة قسم شرطة العامرية أول، وعليها آثار طعنات عدة.

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني عليه دامت لعدة شهور، ما دفع المتهم إلى التخطيط لجريمته بهدف التخلص من الضحية وسرقة ممتلكاته.

وقام الجاني باستدراج المجني عليه إلى مكان منعزل بعد أن أقنعه بتسوية النزاع المالي بينهما. وأثناء تواجدهما في منطقة مساكن عبد القادر، نفذ المتهم خطته حيث طعن المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ثم سرق سيارته وهاتفه المحمول، واستخدم القفاز لإخفاء بصماته أثناء ارتكاب الجريمة.

فيما تبين أن المتهم الثاني "ع.ع.م" قام بإخفاء السيارة المسروقة، رغم علمه بأنها ناتجة عن عملية سرقة، دون معرفة تفاصيل جريمة القتل. وبعد التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها النهائي بحق المتهمين.