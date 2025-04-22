إعلان

مصرع طفل غرقا بترعة في الشرقية

03:52 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

غرق شاب- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية ياسمين عزت

لقي طفل مصرعه غرقا في مياه ترعة مارة بقرية المهدية التابعة لمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى استقبال مستشفى ههيا جثة طفل ادعاء وفاته غرقا في ترعة بقرية المهدية بمركز ههيا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع المواطن الطفل عمار عمرو أثناء السباحة في الترعة احتفالا بشم النسيم ولفظ أنفاسه الأخيرة بسبب إسفكسيا الغرق.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وجرى إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفل الشرقية قرية المهدية شرطة ههيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"دمك حياة لغيرك".. محافظ المنيا يطلق حملة للتبرع بالدم لصالح المستشفيات

إعلان

إعلان