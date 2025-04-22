مصرع طفل غرقا بترعة في الشرقية

الشرقية ياسمين عزت

لقي طفل مصرعه غرقا في مياه ترعة مارة بقرية المهدية التابعة لمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى استقبال مستشفى ههيا جثة طفل ادعاء وفاته غرقا في ترعة بقرية المهدية بمركز ههيا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع المواطن الطفل عمار عمرو أثناء السباحة في الترعة احتفالا بشم النسيم ولفظ أنفاسه الأخيرة بسبب إسفكسيا الغرق.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وجرى إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.