سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة ثانوي في الإسكندرية.. والتعليم تكشف التفاصيل

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيبت طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة العامرية التجارية غربي الإسكندرية، فيما تبين اختلال توازنها نتيجة حالة دوار مفاجئ.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تعرض الطالبة هدى أيمن، بالصف الثاني الثانوي التجاري، لاختلال توازنها نتيجة حالة دوار مفاجئ، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوطها، وذلك بشهادتها وشهادة زميلتها- بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الطالبة حالتها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، فيما جرى إحالة الواقعة إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق مع مسؤولي المدرسة للوقوف على ملابسات الواقعة.