إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وبلغت سرعة الرياح 25 عقدة بحرية من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وسجل ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.