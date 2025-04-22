"مياه أم سعدون ابتلعت محمد".. غرق شاب في ترعة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة قرية أم سعدون التابعة لقرية الصوفية، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى استقبال مستشفى الصوفية المركزي باستقبال جثة "محمد.ش.ن" 25 سنة، مقيم بأم سعدون التابعة لأولاد صقر بسبب غرقه في مياه ترعة.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.