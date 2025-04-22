انهار عليه سور.. تحطم تاكسي في الترعة المردومة بالإسكندرية-صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع الترعة المردومة بحي شرق الإسكندرية انهيار سور ما تسبب في تحطم سيارة تاكسي تصادف تواجدها أسفل العقار وتلفيات بصندوق كهرباء، وذلك دون حدوث إصابات.

كانت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار سور بشارع الشروق متفرع من شارع الترعة المردومة، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة سقوط سور بقطعة أرض فضاء بالشارع المشار إليه، ما تسبب في تحطم سيارة تاكسي تصادف ركنها أسفل العقار وأضرار بصندوق كهرباء، دون حدوث إصابات.

ومن جانبها، أشارت نهى خليفة، رئيس حي شرق، إلى أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة من السور والآيلة للسقوط، وإحالة الواقعة للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية.