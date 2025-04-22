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بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين التكنولوجية الصينية

01:15 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين التكنولوجية الصينية (4)
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    بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين التكنولوجية الصينية (5)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور وانج ويل، رئيس جامعة بكين التكنولوجية بالصين، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين وذلك في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الأكاديمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، إلى جانب أعضاء الوفد الصيني المرافق.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن توقيع البروتوكول يعد خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الصينية.

وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا الى أن التعاون مع جامعة بكين التكنولوجية من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتبادل العلمي والثقافي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور كريم الدش إلى أن البروتوكول يمثل بداية لمزيد من التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج مشتركة تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطرفين.

وخلال اللقاء، شاهد الوفد الصيني عرضاً تعريفيا عن جامعة بنها الأهلية، حيث أعرب الوفد عن إعجابهم الشديد بالإمكانات المتطورة والتجهيزات الأكاديمية المتوفرة داخل الجامعة.

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تامر سمير جامعة بنها الأهلية وانج ويل التكنولوجية الصينية بكين
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