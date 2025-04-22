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محافظ جنوب سيناء يبحث سبل دعم السياحة وتنظيم فعاليات دولية بشرم الشيخ

01:03 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    الوفد
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    استقبال الوفد
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    مناقشة سبل تنشيط السياحة
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جنوب سيناء- رضا السيد:
استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أحد رجال الأعمال الإيطاليين، لبحث سبل تنشيط السياحة الإيطالية بشرم الشيخ، ومناقشة مستجدات القطاع السياحي بالمحافظة.
وقدم رجل الأعمال التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، وذكرى عيد تحرير سيناء، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، وللقيادة السياسية دوام النجاح والتوفيق.
وأشاد رجل الأعمال، بالفعاليات السياحية النوعوية التي شهدتها مدينة شرم الشيخ مؤخراً، وعلى رأسها عرض سيارات فريدة من نوعها، والذي نظمته المحافظة وشهد تفاعلاً كبيراً من الزوار، مؤكداً مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية قادرة على جذب الأنظار.
كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم حدث عالمي مرتقب في الشهر المقبل، يتضمن سباقاً يضم أكثر من 139 سيارة متنوعة، وسيجري تنظيمه في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، في فعالية غير مسبوقة تعكس جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مؤكدا دعمه الكامل لمحافظة جنوب سيناء، واستعداده لتقديم كافة سبل الدعم لتعزيز الحركة السياحية، والترويج لشرم الشيخ لوضعها على الساحة الدولية، خاصة أنها تعد الوجهة المفضلة لدى السياح الإيطاليين.
ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء، بالدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية السياحية، مؤكداً أن جنوب سيناء تُعد من أكثر المحافظات جذباً للاستثمار الأجنبي، لما تتمتع به من استقرار سياسي ومناخ محفّز للسياحة المستدامة، في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد المحافظ على أهمية مواصلة التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في دفع القطاع السياحي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

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محافظ جنوب سيناء دعم السياحة شرم الشيخ الدكتور خالد مبارك
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