بسبب كسر خط الصرف الصحى.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، في بيان اليوم الثلاثاء، عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بالمدينة، بسبب الكسر المفاجئ فى خط طرد الصرف الصحى بمنطقة الكرور.

وجاء نص البيان: "نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحى بالكرور، فقد تم قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق وهى (الكرور بالكامل – عزبة العسكر - بازار الرفاعى – مساهمة البحيرة)، وجار تكثيف الأعمال من فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب لسرعة إصلاح الكسر، حيث من المتوقع الانتهاء منه مساء اليوم، ليتم إعادة ضخ وتدفق المياه مرة أخرى.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء فترة انقطاع المياه، فقد تم إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين فى المناطق المتضررة من الانقطاع.

فيما أهابت شركة المياه بالقاطنين بالمناطق المذكورة بالاتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.