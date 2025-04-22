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بعد تحويله لاتجاه واحد.. محافظ القليوبية يتفقد شارع الشرطة العسكرية ببنها

12:00 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، سير أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع الشرطة العسكرية بمدينة بنها.

وشهدت الجولة إزالة الجزيرة الوسطى بالشارع، وربطه بانسيابية مع شارع الخدمة الاجتماعية، ليصبح بذلك اتجاهًا واحدًا يصب في مصلحة انسيابية المرور، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد كثافة مرورية ملحوظة بشارع الخدمة الاجتماعية.

وخلال تفقده للأعمال، أكد المحافظ على أهمية استرجاع الشكل الجمالي للشارع بعد إزالة الجزيرة الوسطى، ووجه بسرعة وضع التخطيط المروري المتكامل للشارع بالكامل. كما شدد على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من المشروع على المدى الطويل.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية في مختلف مدن ومراكز القليوبية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر راحة وأمانًا للمواطنين وتسهيل حركتهم اليومية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير النوعي في شارع الشرطة العسكرية بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارع الخدمة الاجتماعية، وتحقيق انسيابية أفضل في حركة المركبات بالمنطقة.

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أيمن عطية محافظ القليوبية مدينة بنها كثافة مرورية
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