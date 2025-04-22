بالصور- إزالة 7 طوابق بـ "عقار الملك" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية حملة مكبرة استهدفت عقار مخالف بشارع الملك بمنطقة الفلكي، صادر له قرار إزالة جزئي، وذلك حفاظًا على التخطيط العمراني بأحياء الإسكندرية وسلامة المواطنين.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أن العقار مكون من طابق أرضي و13 طابقًا علويًا بشارع 16 الملك بالفلكي، وصادر له قرار إزالة جزئية صادر بحق العقار رقم ٢٦ لسنة 2025.

شارك في الحملة قوة أمنية ومعاوني مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، ومديري إداراتي المتابعة والهندسية بالمحافظة ولجان الإزالة والمشروعات والتنظيم بحي المنتزه أول.

وأشارت إلى أنه جرى البدء في إزالة 7 طوابق مخالفة بالعقار بدءًا من الطابق السابع وحتى الـ 13، والتي جرى بناؤها دون ترخيص بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأكدت رئيس حي المنتزه أول أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي لرصد أي مخالفات بناء في مهدها، للتعامل الحازم مع مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.