7 مصابين في انقلاب تروسيكل بالواسطى

بني سويف – حمدي سليمان:

أُصيب سبعة أشخاص، بينهم أطفال، في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط"، أمام كوبري السوق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتنوّعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وكدمات وسحجات بالجسم، ومن بين المصابين أربع طالبات تتراوح أعمارهن بين 10 و12 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 33 عامًا، وطفلين آخرين.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.