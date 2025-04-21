ضبط متهم بسرقة 415 ألف جنيه من خزينة شركة مقاولات بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بسرقة خزينة مالية تحتوي على مبلغ 415 ألف جنيه من داخل شركة مقاولات. وتبين أن المتهم قام بارتداء لثام وفصل كاميرات المراقبة، ثم كسر نافذة الشركة لسرقة محتويات الخزينة.

البداية كانت بتلقي اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من العميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بشأن وقوع سرقة لمبلغ مالي من داخل خزينة شركة مقاولات في منطقة عزبة الصفيح.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، حيث تبين بعد الفحص أن المتهم يعمل في نفس الشركة، وهو شاب يدعى "محمد. ص" ويبلغ من العمر 27 عامًا، من مركز منية النصر.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة. وقال إنه فصل كاميرات المراقبة أثناء عمله، ثم عاد مرتديًا لثامًا ودخل عبر نافذة الشركة ليتمكن من سرقة الخزينة والمبلغ المالي.

بإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.