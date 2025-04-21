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تحرير 345 محضر وضبط وإعدام 2.5 طن أغذية فاسدة بجنوب سيناء (صور)

09:49 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    المرور على محلات التسالي
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    متابعة صلاحية المواد الغذائية
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    مواد غذائية غير صالحة
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    حملة صحية على المحلات
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية شاملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات في كافة مدن المحافظة، وذلك في إطار تأمين الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أنه تم التفتيش على 216 منشأة، وأسفرت الحملة عن تحرير 345 محضرًا متنوعًا، شملت 145 محضرًا لعدم نظافة المنشآت، و 194 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى 6 محاضر لضبط أغذية ومشروبات فاسدة بوزن 249 كيلو جرامًا و32 لترًا.

وأشار الشنهاب إلى أن الحملة أسفرت عن إعدام 1682 كيلو جرامًا من الأغذية و505 لتر من المشروبات التي تبين فسادها ووجود تغير في خواصها الطبيعية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك. كما تم سحب 13 عينة متنوعة من الأغذية والمشروبات لإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الصحية لمراقبة المنشآت الغذائية وضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمقيمين والزوار في المحافظة.

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