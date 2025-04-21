خلاف على الميراث ينتهي بإصابة شاب بطلق ناري في قنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

باشرت الأجهزة الأمنية في قنا تحقيقاتها في واقعة إصابة شاب بطلق ناري داخل قرية الزوايدة بمركز نقادة غرب المحافظة، حيث كشفت التحريات أن شقيق المجني عليه هو من أطلق النار عليه بسبب خلافات متصاعدة بينهما حول الميراث، قبل أن يلوذ بالفرار داخل القرية.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة نقادة يوم الخميس الماضي، يُفيد بإصابة شاب بطلق ناري.

تم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ لتلقي الرعاية الطبية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكلفت وحدة المباحث بتكثيف جهودها لضبط المتهم الهارب والكشف عن ملابسات الجريمة.