احتفالًا بالذكرى 43 لتحرير سيناء.. غدًا ثقافة جنوب سيناء تطلق أولى الليالي الفنية

جنوب سيناء – رضا السيد:

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدًا الثلاثاء، أولى فعالياتها الفنية والثقافية بمحافظة جنوب سيناء، احتفالًا بالذكرى 43 لتحرير سيناء، ضمن برنامج تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء.

وتبدأ الفعاليات بحفل فني على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء تحييه فرقة فنون شعبية مطروح، يتضمن فقرات فلكلورية من التراث، ويليه في اليوم التالي حفل لفرقة طنطا للموسيقى العربية، متزامنًا مع محاضرة توعوية بعنوان "عيد تحرير سيناء"، وعرض فني آخر بمدينة شرم الشيخ.

وتشمل الفعاليات عروضًا موسيقية وغنائية لفرق منوعة، بينها كورال الأطفال بنويبع، وفرقة فنون شعبية أطفال، ومحاضرات ثقافية بدور الثقافة في أبوزنيمة ودهب، إلى جانب عرض مسرحي للأطفال بعنوان "أبو الأحلام في دنيا الخيال" على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.