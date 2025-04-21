الألمان أكلوا فسيخ وبصل واحتفلوا بشم النسيم في الأقصر (صور)

الأقصر- محمد محروس:

استضافت جمعية الشباب للتنمية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من الأسبوع الثقافي المصري الألماني، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمدارس الألمانية، وذلك في أجواء احتفالية جمعت بين التراث المصري وروح التبادل الثقافي.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الضيوف الألمان، الذين شاركوا الأهالي في طقوس شم النسيم المصرية، حيث تناولوا الفسيخ والرنجة والبصل والخص، وسط أجواء مليئة بالبهجة والدهشة بتقاليد المصريين.

تضمن الأسبوع الثقافي مجموعة من الأنشطة والورش الفنية، أبرزها ورشة لتلوين البيض وأخرى للرسم، بمناسبة أعياد الربيع، والتي نالت إعجاب المشاركين، خاصة من الطلاب الألمان الذين عبروا عن سعادتهم بالتجربة.

وقال جلال محمد جلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب بالطود:"إن الأسبوع الثقافي المصري الألماني أصبح أحد الأنشطة الثابتة التي تنظمها الجمعية لتعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات، وهذه النسخة تحديدًا شهدت تفاعلًا مميزًا، حيث عاش الطلاب الألمان يومًا مصريًا كاملًا بتفاصيله وعاداته".

وأضاف أن الجمعية تحرص على استمرار هذا النهج من العمل الثقافي والتوعوي، الذي يساهم في تقديم صورة حقيقية عن روح مصر وكرم أهل الصعيد.

وقال مستر أليكس سومر، منسق المجموعة الألمانية المشاركة:"الطلاب استمتعوا بكل لحظة في هذا اليوم، من تجربة الأكلات الشعبية المصرية لأول مرة، خاصة الفسيخ، إلى المشاركة في ورش الرسم وتلوين البيض. الأجواء في الطود كانت مميزة، والناس هنا مرحبين بشكل رائع".

واختتمت فعاليات اليوم بتبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية، في مشهد عبّر عن عمق الصداقة والتقارب بين الجانبين المصري والألماني، وأهمية استمرار هذه اللقاءات في بناء جسور من المحبة والتفاهم بين الشعوب.