مراكب وحناطير وسباحة.. زحام على قناطر القرينين بالمنوفية بالتزامن مع مناسبة شم النسيم (صور)

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت منطقة قناطر القرينين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إقبالًا واسعًا من الأهالي، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، حيث توافدت آلاف الأسر للاستمتاع بأجواء الربيع ومظاهر الاحتفال الشعبية.

وتنوعت أنشطة الزائرين بين جولات نيلية بالمراكب واللانشات، وركوب الجمال والحناطير، إضافة إلى الألعاب الترفيهية التي جذبت الأطفال. وفضّلت العديد من الأسر افتراش الأراضي الخضراء المطلة على المنطقة لتناول وجبات الرنجة والفسيخ. كما شهد "بحر القرينين" إقبالًا من مجموعات من الفتيان الذين مارسوا السباحة على مدار اليوم، في مشهد يتكرر سنويًا.