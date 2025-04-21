غرق طفل في ترعة الرهباني بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في ترعة الرهباني بناحية قرية عنيبس التابعة لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في ترعة الرهباني دائرة مركز شرطة جهينة.

تبين غرق الطفل محمد محسن محمد 11 سنة أثناء الاستحمام في الترعة المشار إليها، تم انتشال الجثة، وإيداعها بمشرحة مستشفى جهينة المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.