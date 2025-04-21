الدخول مجاني.. آلاف على شواطئ طور سيناء احتفالًا بشم النسيم (فيديو وصور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت شواطئ مدينة طور سيناء إقبالًا واسعًا من المواطنين والزائرين، اليوم الإثنين، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، حيث حرص الآلاف على الاستمتاع بالأجواء المعتدلة ومياه البحر الهادئة، التي تميزت بخلوها من الأمواج، في وقت تشهد فيه المدينة موجة من الحرارة المرتفعة.

وأكد علي حمادة، رئيس المدينة، فتح الشواطئ العامة أمام الزوار مجانًا، إلى جانب تشغيل شاليهات اليوم الواحد في شاطئ القمر والشاطئ العام، من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، برسوم رمزية لا تتجاوز 100 جنيه، مشيرًا إلى تجهيزها بكافة وسائل الراحة.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي، أنه جرى نشر منقذين على كافة الشواطئ، وتحديد مناطق آمنة للسباحة منعًا لتجاوزها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي شدد على جاهزية معدات الإنقاذ وتنسيق الجهود مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة.

كما أشار إلى تكثيف حملات النظافة بالشواطئ والمناطق الحيوية مثل الكورنيش ومنطقة 306، لرفع المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، التي أغلقت فيها بعض الطرق أمام حركة السيارات لتسهيل حركة المواطنين على الواجهة البحرية.

وتضم طور سيناء 8 شواطئ عامة، هي: النجوم، القمر، الفيروز، الكيلاني، الشاطئ العام، الجبيل، ماجدونيا، وشاطئ طريق حمام موسى، بينما تشمل الخدمات الأساسية من كراسي وشماسي وكافتيريات وحمامات كل من: القمر، الشاطئ العام، وماجدونيا.