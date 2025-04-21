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تعافي أطفال واقعة "التكحيل بالحناء" في كفر الشيخ

06:53 م الإثنين 21 أبريل 2025

مستشفى دسوق العام

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

غادر ثلاثة أطفال أشقاء مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بعد تماثلهم للشفاء من إصابات في العين، تعرضوا لها نتيجة استخدام "الحناء" بدلًا من الكحل في طقس شعبي خاطئ، خلال احتفالات عيد الربيع وشم النسيم.

كان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل الأطفال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 و8 سنوات، في حالة من الألم الشديد والبكاء المستمر، إثر تعرضهم لاحمرار وتورم حاد بالعينين.

كشف الفحص الطبي عن التصاق مادة الحناء داخل أعينهم، ما تسبب في حساسية مفرطة وصعوبة في التعامل مع الحالات نظرًا لشدة الألم.

على الفور، جرى استدعاء فريق من قسم الرمد الذي قرر التدخل السريع عبر تجهيز غرفة العمليات وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة تحت تأثير المخدر العام، حفاظًا على إبصار الأطفال.

ضم الفريق الطبي الذي أشرف على علاج الحالات كلًا من الدكتور علي الصالحي، استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور حسام غانم، استشاري التخدير، بمساعدة طاقم التمريض: عطيات يوسف داود (تمريض العمليات)، والطاف عبد المجيد (تمريض الرمد).

وأكد الفريق الطبي استقرار حالة الأطفال بعد نجاح التدخل العاجل، ليغادروا المستشفى وسط متابعة طبية لضمان استقرار حالتهم بشكل تام.

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