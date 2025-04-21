التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل رضيعة صندوق القمامة في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا القبض على سيدة متهمة بخنق طفلتها حديثة الولادة، والتخلص من جثتها بإلقائها داخل صندوق قمامة بالقرب من نادي البحر في بندر قنا، وذلك بعد مرور يوم واحد فقط على ولادتها.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن قنا بلاغًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة في محيط نادي البحر، وسط المدينة.

بحسب مصادر أمنية، باشرت فرق البحث الجنائي جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة في نطاق مكان الحادث، ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه بها، وهي سيدة في العشرينيات من عمرها، تبين من التحريات الأولية أنها أرملة، وأنجبت الطفلة خارج إطار الزواج قبل أن تقدم على إنهاء حياتها وإلقاء جثتها بالموقع المشار إليه.

عقب ضبط المتهمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.