محافظ أسيوط "في الملاهي" يحتفل مع أطفال دور الرعاية بشم النسيم (صور)

أسيوط - محمود العجمي:

بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من أطفال دار الحنان لرعاية الأيتام وفتيات دار الصفا بمدينة أسيوط، في جولة ترفيهية داخل إحدى الملاهي بأسيوط الجديدة، وذلك ضمن أنشطة نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

الجولة شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، بينهم محمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الفتح، والشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة أماني الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط.

تجول المحافظ رفقة الأطفال بين الألعاب، وتبادل معهم أحاديث قصيرة خلال الجولة، في إطار ما وصفه بجهود المحافظة لتعزيز اندماج الأطفال من دور الرعاية في المجتمع، وتوفير بيئة داعمة تسهم في تطوير شخصياتهم.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأنشطة جزء من خطة المحافظة للتواصل مع الأطفال الأيتام وتقديم أشكال مختلفة من الدعم، بما يتماشى مع توجهات الدولة في توفير بيئة آمنة وحياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الفعالية، وجه المحافظ الشكر لمسؤولي دور الرعاية والعاملين بها، مثمنًا دورهم في تقديم الرعاية والخدمات الأساسية للأطفال.