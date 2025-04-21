المحافظ تتابع لحظة بلحظة.. البحيرة تؤمن احتفالات أعياد الربيع من خلال غرفة العمليات -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بشكل دائم، وعلى مدار الساعة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأشارت عازر، إلى فتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة، والشواطئ بالمدن الساحلية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها.

و رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، ووقف الإجازات والراحات للأطقم الطبية، مع التأكيد على توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوية الطوارئ، والأمصال، وأكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، ورفع درجة التأهب بمرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

بالاضافة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وكافة السلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.