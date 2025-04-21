تموين الإسماعيلية تكثف حملاته على محلات بيع الأسماك

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملاتها التفتيشية على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، في إطار احتفالات شم النسيم، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

واستهدفت الحملات التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة التزام المحال بوضع الأسعار بشكل واضح أمام الجمهور.

وأكدت شيماء عمر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات مستمرة بشكل يومي خلال فترة الأعياد، مشددةً على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، خاصة خلال الأعياد والإجازات الرسمية