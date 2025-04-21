محافظ بني سويف يتفقد الحدائق والمنتزهات خلال احتفالات شم النسيم -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، والتأكد من توافر سبل الراحة للمترددين عليها، ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها.

وحرص المحافظ على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بالحدائق والمتنزهات العامة، والتي تشهد إقبالًا من مختلف الفئات والأعمار من الأسر والشباب والأطفال ممن توافدوا منذ الصباح، للاحتفال بشم النسيم رغم حرارة الجو، واستمع لمطالبهم و اقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة وغيرها من الخدمات، والمطالب والتي وجه بتسجيلها لدراستها، والعمل على توفير الحلول والبدائل لها.

وشدد محافظ بني سويف على تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم، موجها بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإدارات المختصة بالوحدات المحلية لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.